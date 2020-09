Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este jueves 24 de septiembre en Esquel será un día soleado y muy agradable. Habrá mucha amplitud térmica, con una mínima de 1° C, pero máxima que alcanzará los 19° C.

La jornada será ideal para disfrutar al aire libre, ya que no habrá viento.

El viernes las condiciones se presentarán aún mejores, con máxima de 21° C. A partir del fin de semana empieza un paulatino descenso de los valores que se acentuará desde el lunes, aunque el sábado continuará agradable.