Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este viernes 25 de septiembre en Esquel será otro día espectacular (el mejor de la semana). Habrá mucha amplitud térmica, con una mínima de 1° C, pero máxima que alcanzará los 20° C.

Una vez más, la jornada será ideal para disfrutar al aire libre, ya que no habrá viento.

A partir de mañana empieza un descenso en las temperaturas, que se hará más pronunciado durante buena parte de la semana que viene. Incluso, no se descarta nieve o aguanieve.