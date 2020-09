El ministro de Gobierno de la Provincia del Chubut, José María Grazzini, aclaró que Mariano Arcioni no pidió la renuncia de todo el gabinete. Lo que sí ocurrirá es que habrá una reducción en la planta política, donde cada responsable de los Ministerios presentará un plan de reducción del 30% de sus áreas, lo que alcanzará a subsecretarías, direcciones generales y asesores.

"El gobernador lo que nos ha pedido es un achique de un 30% de la planta política de todo el Estado provincial. Nos pidió que hagamos un esfuerzo más porque en diciembre ya había achicado la planta política de la provincia", dijo Grazzini a ADNSUR.

La solicitud implica "que dupliquemos el trabajo de aquellos que tengamos la posibilidad de quedarnos porque debemos dar una señal de que vamos en busca de esa normalización. Ese es el camino; lo entendemos como una parte muy mínima pero de solución a los problemas que nos afectan del modo en que tenemos que buscar normalizar las cuentas públicas".

"Cada ministro deberá fijarse dentro del Ministerio cuáles son las urgencias y con quiénes debe contar para solicitar la renuncia de aquellos funcionarios que no es que el Estado no necesite pero se quiere hacer un ajuste. Lamentamos que esto sea así pero entendemos que dentro del Estado cuando uno cumple cargos políticos es por tiempo determinado y a veces las necesidades llevan a que uno hoy pueda estar y mañana no", amplió Grazzini.