Lo que sucede en Puerto Madryn también se observa en Comodoro Rivadavia y otras ciudades portuarias. La pesca sigue en marcha a pesar de la pandemia en los mares de todo el mundo. Los barcos, espacios en los que el virus se propaga rápidamente. Y los puertos la vía de ingreso del coronavirus a las ciudades.

Según el último parte del Ministerio de Salud provincial, en Puerto Madryn se reportaron 83 nuevos casos este viernes siendo 30 marineros, 30 con nexo, y 23 en investigación, entre estos 1 positivo confirmado en personal de salud. Vale recordar que hasta hoy son 636 los casos activos en la ciudad.

El parte expresó lo que preocupa a las autoridades portuarias y municipales. Qué hacer para frenar los contagios en el puerto al tiempo de atender el padecimiento de los marineros que, prácticamente, a diario arriban al golfo con contagios.

Uno de los primeros casos representativos de esta situación fue lo que sucedió días atrás con el barco Santiago I. Se trata de un buque tangonero había zarpado el 30 de agosto desde Mar del Plata y el viernes 11 de septiembre arribó a las aguas del Golfo Nuevo. Como parte de su tripulación presentaba síntomas compatibles con el coronavirus se decidió que la embarcación permaneciera fondeada frente a Madryn. A bordo de un pesquero, mismo único baño, ambiente húmedo, frío, ropa sucia, mojada y sin posibilidades de generar agua limpia porque los motores no trabajan a pleno.

Todos fueron positivo y obligados a quedar fondeados en el Golfo Nuevo hasta completar los 14 días de aislamiento.

Hoteles

En otros casos, los marineros contagiados son trasladados de los buques pesqueros a hoteles céntricos de la ciudad.

Como vemos, los hoteles de la ciudad turística más importante del Chubut, no reciben turistas, sino que algunos de ellos con estrictos controles de la municipalidad, abren sus puertas para recibir a los marineros contagiados.

En primera persona

Gustavo Ceraño, marinero del buque Verdel, dialogó LU17 sobre el avance de la situación de los contagios por coronavirus.

La tripulación del buque bajó a tierra y transitaron la enfermedad en un hotel de Madryn “Gracias a Dios, estamos todos bien. Algunos tenemos síntomas residuales”.

“Entré al hotel negativo, me dicen que transité la enfermedad en el barco, pero algo me quedó. Seguimos con tratamiento que nos dan los médicos. Vamos a tener el alta hospitalaria, no médica. No somos de riesgo para los demás, pero algunos al llegar a casa van a seguir con reposo”.

“Somos 45 y estamos alojados en habitaciones dobles. Uno de nuestros compañeros fue hospitalizado y hasta llegó a estar con respirador, pero ahora está en intermedia…Prefectura Naval se quedó con la libreta inhabilitada hasta tanto se vuelva a habilitar al realizar trámites”, informó.

“Agradezco por estar desde el primer momento, estar en el hotel fue como estar en casa. Pudimos bajar del barco. Queremos agradecer a toda la ciudad de Puerto Madryn por recibirnos. No encontramos en la ciudad ninguna actitud ni mensaje de rechazo. Gracias a todos”, comentó.

¿Se cerrará el puerto nuevamente?

Por orden del Ministerio de Salud de la provincia de Chubut se suspendieron todas las actividades portuarias el pasado lunes 7 de septiembre por el plazo de 24 horas. La notificación llegó a los diversos actores de la actividad portuaria de Puerto Madryn poco antes de la medianoche del domingo 6 de septiembre.

No hay precedentes de una situación extrema de esta magnitud de paralización total de actividad del principal puerto de la Patagonia.

Los casos de coronavirus se multiplicaron en los últimos días en Puerto Madryn y uno de los epicentros del origen es el puerto. Esa fue la argumentación de las autoridades portuarias para decretar el cierre temporario.

Si bien la pesca es considerada esencial, el creciente número de trabajadores del sector afectados por el coronavirus hace especular con la posibilidad de nuevas limitaciones al tiempo que genera profundas reflexiones a los empresarios acerca de las condiciones laborales de quienes a diario se sumergen en las aguas ricas de nuestros mares.