Luego de la suspensión, este sábado 26 de Septiembre se realizará la feria de calle Don Bosco en el predio del Estadio Municipal.

El viernes por la mañana, la directora de Gobierno Pamela Acuña luego del contacto con feriantes y con los demás ámbitos municipales intervinientes definieron la reanudación de la feria con cumplimiento de protocolo de bioseguridad.

La feria de vecinos continuará con un total máximo de 202 puestos.

Además el protocolo sigue de la misma manera para el cuidado de todas las personas:

Ingreso de feriantes: De 12 a 13 horas.

Ingreso de Público (Máximo de 60 personas) 13 a 17 horas.

Veedores:5 supervisando la feria, 2 supervisando ingreso y salida.

La feria se realizará en el espacio del Estadio Municipal "Dante Aristeo Brozzi" con perímetro cerrado, que permita el control del ingreso de personas.

El protocolo indica aspectos a considerar por feriantes, como también aquellas que el público debe respetar. En este sentido se indico que no podrán ingresar menores de 7 años, y se recomienda no asistir con niños mayores de esa edad.

También en el protocolo se aconseja ingresar una persona por grupo familiar o grupo familiar conviviente.

Además se aconseja realizar la compra de forma rápida y ágil, a fines de evitar la permanencia de personas en los puestos y permitir el ingreso a las personas que estén haciendo fila.

Cada puesto contará con dos personas, una encargada del despacho de/los productos, y otra encargada del cobro. Ambas deberán utilizar barbijos o máscaras.

MEDIDAS GENERALES PARA FERIANTES

• Mantener una distancia de 2 metros entre personas.

• Evitar contacto físico (no saludar con abrazos, besos, ni estrechar las manos con otros trabajadores o clientes).

• No compartir objetos, utensilios ni compartir mate. No mantener contacto físico.

• Evitar tocarse la cara.

• Evitar el uso del celular en la zona de trabajo. De ser necesario su uso proceder automáticamente a una nueva higiene de manos.

• Se recomienda el uso de tapabocas. El “barbijo casero, cubrebocas o tapabocas” debe ser un dispositivo de tela reutilizable que debe cubrir por completo la nariz, boca y mentón.

ZONA DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

• Deberá cumplirse lo establecido en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), en elaboración, servicio y almacenamiento de productos, reforzando su sistema de trazabilidad para materias primas y productos elaborados, que aseguren su seguimiento y rastreo.

• Mantener distancia entre persona y persona de 2 mts. En caso contrario deberá utilizar tapaboca con recambios no mayores a 3 horas.

• Al iniciar las tareas, limpiar y desinfectar superficies y equipos a utilizar en el puesto.

El protocolo también indica que los puestos serán ubicados en el perímetro al campo de juego, guardando la distancia entre si.