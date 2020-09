La ciudad de Esquel se vio con poco movimiento en el centro debido a la cantidad de comercios cerrados por el Día del Empleado de Comercio.

Uno de los pocos locales abiertos era Pizza Rica, de Darío Núñez, quien opinó: "No sé muy bien que se celebra hoy. Estamos pasando un momento tan complicado y anormal, menos los feriados, que se los toma todo el mundo como un campeón. yo acá abierto todos los días como siempre".

"La economía de la ciudad y la provincia se hace sentir. Yo creo que la mejor manera de ser una ciudad turística a pesar de lo que estamos viviendo es que todos los locales tenemos que estar abiertos, si no es para el turista, es para la gente que vive acá. No lo concibo de otra manera. Venís hoy o el 24 de diciembre a la noche y tengo el local abierto. Vengo yo a trabajar, no un empleado. Es esto, trabajar porque creo que en este presente atípico, todos tenemos que laburar. No estamos haciendo caldo gordo a un gobierno tan espantoso como el que tenemos. Hay que trabajar para salir adelante y el día de mañana tener un gobierno que gobierne para los laburantes y no para los que no hacen nada", agregó.

Por otra parte, se refirió a la situación actual tras la buena temporada de verano: "Si pienso en los 20 años no fue una gran temporada, pero de los últimos 5 años había sido una buena temporada. Estábamos acomodados y marzo nos pega esta cachetazo que fue brutal. Realmente la pasamos muy mal. Cerraron muchos negocios en la ciudad y me da mucha pena. No vi solidaridad con muchos comercios que con mucho esfuerzo tuvo que cerrar sus puertas. en mi caso, sufriéndola pero yendo para adelante. Es esto".

Y sobre la falta de turismo en invierno, indicó: "Hablamos de temporadas malas cuando viene poco turismo, imaginate esta que no vino nadie. Paradójicamente, la Hoya estuvo más linda que nunca. Pero es esto, fueron muchos más los buenos años que los malos. Cuando toca uno malo, es agachar la cabeza y darle para adelante. No buscar culpables y trabajar, que es lo que aprendí de chico".

También se refirió a las PyMEs: "Cuanto más PyMEs haya, mejor es el país. Creo en un estado que tiene que ser chico y eficiente. Tenemos un estado grande e ineficiente. Con esto no digo que el empleado público no sirve. En este presente, le pido al estado que empiecen a legislar para achicar al estado porque no hay manera de que se resuelva. Eliminen asesores y gastos políticos innecesarios. Quiero exigir al estado que les debe 3 meses de sueldo, aguinaldo, paritarias, la única manera de pagarles es ajustando el estado".

"Arcioni, llame a concertación. Llame a la oposición para cogobernar y tratar de sacar la provincia adelante. Salir adelante y hacer un paro eso no resuelve nada. No estoy en contra de los paros y movilizaciones, estoy diciendo que no resuelve nada. Que armen un nuevo proyecto de gobierno para la elección que viene. Mientras tanto, las PyMEs estaremos aguantando los trapos", concluyó Núñez.