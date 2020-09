El diputado del Frente de Todos, Santiago Igon, adelantó en diálogo con Red43 que puede haber anuncios importantes en materia de obras para Esquel durante los próximos días. No quiso dar detalles todavía: "Lo quiero dejar en reserva porque es una obra que puede generar muchísimas expectativas y prefiero que esté asegurada, va a generar muchísima expectativa en los 40.000 vecinos de Esquel"

Agregó que la obra en cuestión es "fundamental y estructural para la ciudad". "Se viene peleando hace más de 20 años y estamos cerca de poder tenerla", subrayó. "Más allá de que el color político del intendente y el mío no son los mismos, trabajo para la gente de Esquel, para la comarca y la provincia y eso no me hace diferencia", sostuvo el legislador.

Además, aseveró que los pluviales deben reanudarse después de la veda y el Aeropuerto tiene que activarse porque "está destrabado en términos de pago". "Solo se necesita quién va inspeccionar la obra, ya que no está pudiendo el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) mandar gente para hacerlo. Lo estamos resolviendo en estos días", resaltó.

Asimismo, puso en valor el programa "Argentina Hace". "Son cerca de 40 millones de pesos y se va a estar firmando el convenio en los próximos días, ya fue notificado el intendente en una charla con obras públicas hace una semana. Se van a llevar servicios a la parte de arriba del barrio Matadero y Ceferino, donde hay una toma de terrenos. 71 lotes van a tener sus servicios", expresó Igon.

Por otra parte, el diputado oficialista analizó la realidad que atraviesa Esquel en materia económica y social. "Hay que ir gestionando para salir de la situación en la que estamos lo más rápido posible. Veo que hay un déficit muy importante en obras públicas y en términos sociales", consideró. Apuntó que "no solamente es el reparto de un bolsón, la contención social va a través del deporte, de la recreación, de un montón de cuestiones que se pueden ir generando en los distintos barrios, pero lo que hace falta es la presencia del Estado".

"Cuando el Estado se corre se hacen cargo los vecinos organizándose y es lo que ha pasado. Muchos comedores barriales que pueden haber sido asistidos por el municipio pero que también están siendo asistidos por clubes, por familias, por la solidaridad de la gente", indicó. "Hoy se le está dando de comer a cerca de mil personas por día en Esquel", precisó.