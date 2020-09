Prestadores turísticos de la zona realizaron esta mañana una manifestación bajo el lema "Salvemos al Turismo".





Inicialmente se concentraron desde las 11 hs en la Plaza San Martín y posteriormente hicieron visible su reclamo por las calles de la ciudad de Esquel.

En diálogo con Red43 y representando al reclamo de Trevelin, Roberto Gualco indicó que "consideramos importante estar todos juntos para mostrar que se trata de una preocupación comarcal. No tenemos una respuesta a la situación que atraviesa el turismo".

"Gracias a Dios los gastronómicos trabajan, pero con el aporte local, no de afuera. En lo que es alojamientos estamos mal, cada vez peor"

En este marco, refirió sobre la presencia días atrás, del Ministro de Turismo, quien había adelantado que "el 19 se hacía el anuncio de apertura de actividad", pero "seguimos igual".

"Se alarga la agonía. No hay alojamiento porque no hay circulación de gente"

"Hay muchas incoherencias; con el horario de cierre de los gastronómicos por ejemplo. ¿Qué pasa. A las 12.05 se abre la puerta del virus?", expresa Gualco, poniendo como ejemplo que la gente joven suele salir más tarde a cenar.

"Si no hay circulación no vamos a poder levantar cabeza. Cada vez es más grande la deuda. Esto no se arregla con créditos"