El Intendente Sergio Ongarato, junto a los doctores Alonso y Biondo del Área Programática Esquel, brindaron una conferencia de prensa para detallar sobre los dos nuevos casos positivos de covid registrados en la ciudad durante el martes.

El Dr Roberto Alonso, indicó que "en el día de ayer se notificaron dos casos positivos de covid en Esquel. Son dos personas que se encontraban aisladas porque provenían de una zona de circulación comunitaria. Se encuentran cumpliendo internación domiciliaria en Esquel, supervisada por el personal del Hospital Zonal Esquel. También, se descartaron dos casos durante el martes"

"Venían de la zona sur de la provincia. No se desprende ningún contacto estrecho de estas personas. Vinieron hace tres o cuatro días mas o menos"

El Dr Emiliano Biondo, refirió sobre la situación de la región noroeste, en la que se registran más de 300 personas aisladas por provenir de zona de riesgo (viajeros), quince altas de casos recuperados y la diferencia con las otras ciudades de Chubut: "esto nos lleva a plantear medidas sanitarias para seguir funcionando como lo estamos haciendo".

"Se detectó en Trelew, Rawson y Gaiman, 74 casos nuevos en los últimos días, que están activos y muchos no tienen nexo epidemiológico. Cuando sucede esto, nos anticipamos y tomamos conductas como la actual; quedaría toda la región noroeste en una situación diferente en la que no hay circulación. Los nuevos casos son importados, con un control desde el inicio, que no revierten riesgo alguno"