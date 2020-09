El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió esta mañana a lo que ocurrió la semana pasada en el Concejo Deliberante con respecto a la frustrada sesión de terrenos en Valle Chico al IPV. El mandatario municipal se mostró muy molesto con este tema.

"Me ha decepcionado muchísimo porque quizás se haya perdido por mucho tiempo la posibilidad de tener 132 viviendas construidas por el IPV", comenzó Ongarato. "Se requería que el HCD autorice la sesión de tierras al IPV como se han hecho todos los barrios. Para eso se necesita una ordenanza con la aprobación de dos tercios del HCD, eso quiere decir que tienen que estar todos los votos del oficialismo más uno de la oposición, pero no lo dieron", lamentó.

"Que 10 vecinos de nuestra ciudad con la responsabilidad enorme que tienen para decidir este tipo de cosas no hayan podido llegar a un acuerdo y 132 familias de Esquel hayan perdido la posibilidad de tener su vivienda para mí ha sido una pésima noticia".

"Los concejales nos llenan de pedidos de informes, que está bien, es la función de ellos, pero fundamentalmente están para que estas cosas puedan salir, que pudiera haber 132 viviendas más en Esquel, y por desacuerdos entre ellos no se llegó a un entendimiento y hoy no tenemos estas viviendas. La responsabilidad es de todos", enfatizó Ongarato. "Entre las cosas que he escuchado es que votaron en contra por no conocer la política de vivienda de la ciudad. Eso se la ha explicado a los concejales, lo saben, pero parece que por una consigna que tiene más que ver con la política de barricada que otra cosa dejan a familias sin viviendas", criticó el jefe de Estado municipal.

Como respuesta a esta postura, enumeró: "Tenemos más de 700 lotes en Valle Chico para asignar, se están haciendo las redes de infraestructura, se está trabajando con Nación en el Programa Suelo Urbano, en el Matadero tenemos más de 200 parcelas para familias de nuestra ciudad. Tienen nombre y apellido porque están en la base de datos de tierras fiscales, en el Lennart Englund hay más de 300 lotes que se van a poder hacer cuando se haga la obra de la nueva toma de agua". "En Badén I y II también estamos trabajando. En total entre los lotes actuales y a futuro hay 1.200 lotes si los quieren llamar sociales, del IPV o del Procrear. No importa el nombre que le pongan pero que los concejales no atrasen el crecimiento de la ciudad porque esto es lo que perjudica a los vecinos, este atraso hace que familias se vean perjudicadas porque no hay entendimiento entre estos 10 vecinos", subrayó.