El secretario de Turismo de la Municipalidad de Esquel, Gustavo Simieli, se refirió a la posibilidad de que se reactiven los vuelos comerciales una vez terminada esta etapa del aislamiento social dispuesto por Nación.

El funcionario explicó que "va a arrancar con un vuelo semanal, pero no tenemos más que eso. No sabemos la fecha y esperemos que no lo vuelvan a postergar". "Estamos con la expectativa de la confirmación, el Aeropuerto está operativo y con todos los protocolos", remarcó.

"Han venido vuelos privados y los protocolos van a ser los mismos. Falta el visto bueno de Nación para que el gobernador pueda pedir esos 4 vuelos por semana, uno a cada ciudad".

En este sentido, Simieli dejó claro que la decisión es nacional. "Ya no depende de Provincia sino de que Nación diga que a partir del 14 están habilitados", subrayó.