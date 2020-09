Consultado por la declaración en rechazo a la conformación de la Cámara de Proveedores Mineros que aprobó el viernes pasado el Concejo Deliberante, el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, fue crítico con el accionar de los concejales.

El mandatario municipal no ocultó su molestia porque no se aprobó la cesión de lotes al IPV en Valle Chico y en este sentido consideró: "En lugar de discutir las cuestiones importantes han pasado todo el tiempo discutiendo sobre si la cámara minera si o la cámara minera no". "En 2003 la gente decidió y está recontra claro, seguimos perdiendo tiempo en discutir esto cuando dejamos de lado la posibilidad de mejorarle la vida a nuestros vecinos", sostuvo el intendente.

"Por supuesto que yo no quiero que haya minería en Esquel porque represento la voluntad de la gente de Esquel que no quiso minería", aclaró Ongarato. Pero insistió en que "con una cámara minera sí o no no vamos a solucionar el problema de todos los días de los vecinos".