Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este miércoles 30 de septiembre en Esquel el cielo estará parcialmente nublado. Se espera una máxima de 9° C y mínima de 3° C.

No se prevén lluvias pero sí viento con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, según un alerta para la región emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Este fenómeno podría agudizarse a la noche y mejoraría a partir de mañana.

El jueves y el viernes las máximas seguirán sin alcanzar los 10 grados, mientras que comenzaría a mejorar el fin de semana.