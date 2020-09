Cuando nos llega un mensaje en WhatsApp y no queremos que se sepa si lo vimos o no, en el menú de Privacidad, en Ajustes, podemos desactivar la tilde azul. Sin embargo, esto no funciona para los mensajes de voz.

Siempre que escuchemos un audio, el emisor verá la doble tilde azul, el “visto” que mostrará que escuchaste su mensaje. Si queremos escuchar el audio, pero que la otra persona no lo sepa, podemos recurrir a un pequeño truco, que consiste en reenviarte el audio a tu propio WhatsApp.

Para hacerlo, primero deberás guardar tu propio número de teléfono como contacto. Luego, deberás mantener presionado el audio hasta que aparezca el menú de opciones en el margen superior: uno es una flecha hacia la derecha, que permite reenviar mensajes. Presionalo y reenvialo a tu propio WhatsApp, donde podrás escucharlo sin que la otra persona lo sepa.

Hay otros trucos útiles:

1. Desactivar la confirmación de lectura

Para evitar la doble tilde azul, hay que ir a los tres puntos en el margen superior derecho de WhatsApp, a fin de ingresar en Ajustes/Cuenta/Privacidad/Confirmaciones de lectura. Allí se puede activar o desactivar la verificación.

2. Bloquear con la huella digital

Si se activa el bloqueo con huella digital, cada vez que abras WhatsApp se pedirá que pongas tu dedo sobre la pantalla para identificarte, al igual que en el teléfono. Se puede activar en el mismo lugar que la verificación anterior. Esto puede evitar que alguien vea mensajes si dejás tu teléfono desbloqueado.

3. Cómo saber si alguien leyó tu mensaje en un grupo de WhatsApp

Si mantenés presionado el mensaje, en la parte superior aparecerá un menú. Al seleccionar la letra “i” de información, que está dentro de un círculo, aparecerá la lista de quiénes recibieron o leyeron el mensaje. Si se presiona en cada uno de los nombres, se verá a qué hora recibió y leyó.