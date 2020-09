La próxima semana se conocerá la sentencia para el ex jefe de la Policía del Chubut y ex diputado, Juan Luis Ale, quien fuera declarado culpable del delito de abuso sexual de dos menores.



Durante la mañana se realizó la audiencia de cesura de pena. La fiscal María Alejandra Hernández solicitó al Tribunal la máxima pena posible, que son 14 años. Por su parte, Daniel Sandoval, el defensor particular de Ale, solicitó el mínimo posible, de 4 años.



El Tribunal, integrado por los jueces Gustavo Castro, Marcela Pérez y Marcelo Orlando, dará a conocer la sentencia el próximo martes a las 12.30 horas.



Ale fue condenado por abuso deshonesto en la modalidad de delito continuado y abuso sexual gravemente ultrajante, en perjuicio de dos menores.