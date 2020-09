Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este martes 8 de septiembre en Esquel presentará un cielo nublado y con posibilidades de lluvia especialmente durante la mañana. La máxima será de 9° C y la mínima de 1° C.

El viento soplará del oeste a una velocidad entre 15 y 30 km/h.

La inestabilidad será una constante en los días que vienen: se alternarán jornadas nubladas y con algo de sol, con otras donde pueden registrarse precipitaciones. Esta semana se presenta un poco más fría que la que pasó, con máximas que no superarán los 11° C.