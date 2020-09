egún el pronóstico del portal The Weather Channel, este miércoles 9 de septiembre en Esquel presentará un cielo mayormente cubierto. La máxima será de 12° C y la mínima de 1° C.

El viento soplará del oeste a una velocidad entre 15 y 30 km/h. Hay una importante probabilidad de lluvias hacia la noche.

La inestabilidad será una constante hasta el sábado. Sin embargo, a excepción del fin de semana, se esperan varios días con máximas por encima de 10° C.