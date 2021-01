Durante este miércoles, un total de 70 personas se acercó a la Escuela 210 para realizarse los testeos correspondientes en el marco del Plan DetectAr.

De esa cifra, 57 cumplían con los criterios y requisitos para ser hisopadas y de allí, salieron 27 personas con resultado covid positivo.

En este marco, el Dr. Emiliano Biondo solicitó que la gente no se acerque si no tiene síntomas, porque no se le hará el testeo correspondiente.

"Sigue habiendo un alto índice de positividad"

"Ya los positivos salen con certificado de aislamiento y notifica a los contactos estrechos para llamarlos e indicarles la medida", afirma Biondo, dejando en claro que el aislamiento sigue siendo la herramienta que tenemos además de la vacunación.

A partir de los próximos días y a partir de una resolución ministerial, se oficializará el acorte de tiempo de aislamiento para contactos estrechos; pasará a ser n período de 10 días. Esto se desprende luego de las reuniones mantenidas entre autoridades de la salud en la cordillera.