Según el pronóstico de The Weather Channel, este viernes 15 de enero se espera un día con cielo parcialmente nublado. Además bajará la temperatura y es posible que se registren algunas precipitaciones sobre todo por la mañana.

La máxima se ubicará en 17° C y la mínima rondará los 6° C. Para el final del jueves no se descartan algunas lluvias.

Durante el fin de semana volverán a subir las máximas y se esperan jornadas agradables.