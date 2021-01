A través de sus cuentas personales de Facebook y Twitter, el Ministro de Salud de la Provincia del Chubut, Fabián Puratich, desmintió el faltante de algunos elementos en el Hospital Zonal Esquel.

Todo tiene que ver con la viralización del pedido que se hizo por parte de personal del nosocomio local, en el que se solicitaba urgente alcohol, cofias y pulverizadores, entre otras cosas.

Puratich, detalló en las redes que "Martes y miércoles estuve en Esquel, me reuní con directores de Hospital y Área programática, visite centro de salud Badén, me reuní con directores de hospitales rurales, los depósitos están llenos de EPP y de insumos, camisolines, barbijos, alcohol, N95, guantes, etc, todas las semanas se manda un camion con insumos, me reuní en el comité de emergencia donde ninguno de los firmantes de la nota fue, aunque a algunos personalmente los invite, mandamos 4 unidades de terapia intensiva completas al hospital, hay 19 respiradores, hay más médicos intensivistas Que en el hospital de Madryn donde llegamos a tener 23 pacientes en ARM, hice las gestiones con dueños de clínicas privadas para que trabajen con los pacientes no COVID, lamentablemente sigue habiendo un grupo de personas que siguen politizando la pandemia en vez de darse cuenta Que la única forma de salir adelante es con trabajo en conjunto y que las peleas ideológicas las seguimos más tarde si quieren pero sin generar estas situaciones".