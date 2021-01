El hecho penal fue desencadenado por una situación de acoso protagonizada por el imputado hacia la víctima. El 15 de julio se realizó la formalización de la investigación por amenazas coactivas y lesiones agravadas, con posterioridad se llevó a cabo una junta médica que sirvió de base a la decisión del fiscal Carlos Richeri de requerir el sobreseimiento. La víctima no estuvo de acuerdo con lo decidido y a sugerencia de la Fiscalía se activó el pedido a la Procuración General para la designación de un abogado particular que represente sus intereses. Este lunes se realizó una audiencia para escuchar los planteos del abogado. El juez Jorge Criado nulificó parte de los actos previos e hizo lugar al pedido de Marcelo Macayo, requiriendo la intervención de una nueva junta médica.

El lunes 13 de julio, alrededor de las 17:10 hs. una joven y su madre estaban junto a un grupo de cinco amigas pegando panfletos en un poste de luz, cuando el imputado salió de su domicilio y le manifestó a la chica “… vos hija de puta, que hacés acá? Andate te voy a matar…” Luego tomó una piedra de gran tamaño y mientras amagaba lanzársela dijo “… retirame la denuncia si no vos de esta noche no pasás, yo voy preso pero a vos te mato…” Entonces le lanzó la piedra sin lograr impactarla ya que la madre de la joven se interpuso y recibió el golpe en la región posterior de la pierna. El fiscal relató que el imputado tomó un palo de escoba que en la punta tenía un clavo del tipo galponero y con este en la mano el reiteró “… si no sos mía no sos de nadie… sacame la denuncia, no sabés con quién te metiste, te mato…” y ante la negativa de la víctima empezó a lanzar estocadas con el palo, empleando la punta con el clavo para intentar alcanzarla, sin éxito gracias a la reacción de las amigas que la acompañaban que la resguardaron y ayudaron a escapar de la agresión. El imputado habría arrojado una piedra al grupo provocándole un hematoma a una de las mujeres.

La discusión de la imputabilidad

El imputado permaneció en prisión preventiva luego de la formalización de la investigación. En ese plazo se realizó una junta médica. Las conclusiones de los profesionales indicaban que no comprende la criminalidad de sus actos en la medida en que debe hacerlo para posibilitar un reproche penal. Con esta lectura de situación, Richeri pidió el sobreseimiento. Se explicó la decisión a la víctima y esta, luego de pensar, consultar y analizar lo decidido, manifestó su desacuerdo. En una reunión con el fiscal Jefe Fidel González, se decidió dar intervención a la Procuración General.

El abogado designado objetó algunos puntos del informe de la junta médica y requirió la conformación de una nueva junta con puntos de pericia.

El juez de la carpeta era José Colabelli. El magistrado inició el trámite para su jubilación y ahora interviene Jorge Criado. En la audiencia de este lunes, el juez resolvió nulificar parte de lo actuado por su antecesor, por entender que no se resolvió dentro de los plazos legales e hizo lugar al pedido de Macayo. El martes en una nueva audiencia se discutirán los puntos de pericia requeridos.

La denuncia pública de las mujeres que estuvieron aquella tarde: