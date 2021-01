Preocupa el desempleo en la construcción: "No hay obras y ya no sabemos qué hacer"

Unas 70 personas afiliadas a la UOCRA que se encuentran desocupadas realizaron tareas de mantenimiento y limpieza de calles durante la mañana del martes. Joaquín López, representante del gremio, graficó la difícil realidad que atraviesa el sector por el desempleo.

"No hay trabajo, está dura la mano y ya no sabemos qué hacer, estamos a la expectativa. Las únicas obras que hay son los pluviales y la ruta 40", explicó López. La construcción del Aeropuerto está completamente parada y su reactivación sería fundamental: "Ahí habían unos 100 puestos de trabajo".

"Tenemos 40 personas en los pluviales y 50 en la ruta 40".

En este marco, resaltó: "Hay muchos desocupados y acá todos los días tenemos gente, pero no podemos darle una solución porque no tenemos obras, no tenemos una ayuda. La única ayuda que tenemos es del gobierno provincial".

Destacó que "con el municipio no hemos arreglado nada, el intendente no nos ha llamado. A nuestra gente no le llega ni un bolsón de comida. Tenemos dos carpetas llenas de desocupados". Además de ser convocados por Sergio Ongarato, reclamó que ocurra lo mismo de parte de Vialidad para poder mejorar esta situación.