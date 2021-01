El secretario de Gobierno de la municipalidad de Esquel, Julio Ruíz, confirmó en diálogo con Red43 que comenzó la recta final para contar en la ciudad con un taller que realice la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

"Calculo que en los primeros días de la semana va a estar haciéndose el llamado a licitación, que se podrá ver en la web de la municipalidad", adelantó Ruíz. Asimismo, indicó que el adjudicado se conocerá alrededor del 8 de marzo, por lo que todo febrero servirá para evaluar a quienes se postulen.

El funcionario explicó que "está abierto para talleres de Esquel o empresas de otras partes de la provincia y el país, he recibido llamados de Bariloche y Neuquén". En este sentido, aclaró algunos requisitos: "Los talleres que tienen relación con concesionarias no pueden presentarse, y los particulares que tengan un taller propio y que quieran presentarse van a poder hacerlo pero el compromiso es que si ganan tienen que dejar de prestar el servicio en su taller, es decir no pueden prestar ambos".

En referencia a los plazos, indicó: "La licitación se presenta por un periodo de 10 años y si en esos 10 años no hay inconvenientes se puede extender por 5 más". "Las instalaciones son grandes, hay que armar los galpones, las líneas de inspección, es una inversión importante y el pliego tiene un plazo de hasta 240 días para terminarlo", agregó.

También subrayó que en este caso se trata de una inversión completamente privada: "La ley dice que estos talleres no pueden ser ejercidos por el Estado".

El secretario de Gobierno detalló que los autos 0 kilómetro deben someterse a la VTV después de los 3 años y los que tengan más de 7 de antigüedad deberán pasar cada 2 años. Será controlado por las agencias Nacional y Provincial de Seguridad Vial.

"Es la Verificación Técnica Obligatoria que dice que el vehículo está en condiciones de circular, es una credencial que tiene validez en todo el país".

"Esto es todo en base a la seguridad, buscamos que los vehículos que transitan en nuestra ciudad estén en condiciones de realizarlo en beneficio de todos, peatones y demás personas que van en vehículos", valoró Ruíz. "Las empresas van a poder utilizar este servicio que hoy no lo tienen para revisar sus camiones y lo mismo vamos a estar haciendo con las empresas de transporte que circulan dentro de la provincia, no las que lo hacen fuera de Chubut", amplió.

Por último, señaló que "para mediados de año tendríamos que poder inaugurar esta planta".