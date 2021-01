En redes sociales, Torres publicó un video donde afirma con preocupación que “Si sumamos los días que los chicos fueron a la escuela en estos últimos 3 años, no llegamos a 180 días”, y agrega, “180 días es la cantidad de días de clases que deberían tener en un solo año”.



“La educación en todo el país está pasando por una crisis insólita. A pesar de que casi todas las actividades están volviendo a la normalidad con sus protocolos, las escuelas siguen cerradas”, y continúa diciendo, “En Chubut, eso se suma a los dos años anteriores casi sin clases por la irresponsabilidad de gobierno provincial”.



Respecto a la junta de firmas, el Diputado explicó que “La idea surge de la necesidad de iniciar una acción en conjunto con la sociedad toda, y la comunidad educativa en particular, que incluye alumnos, docentes y padres”. “Usamos la plataforma ChangeOrg.com que es muy conocida y es una forma accesible de sumarse y participar de esta campaña”.



Asimismo, Torres indicó que “Dos años antes de saber de la existencia del COVID19, los chicos en Chubut ya dejaban de ir a la escuela de forma regular”, y añadió “Esto se debe a la falta de pago de sueldos a los trabajadores de la educación, falta de infraestructura edilicia y muchos otros problemas de los cuales el gobierno de la provincia elige no hacerse cargo”.



Finalmente, el Legislador Nacional dijo que “Invitamos a todos los Chubutenses a sumarse a esta campaña, para que se regularicen los sueldos de los docentes, para que se arreglen y equipen las escuelas como corresponde, y fundamentalmente, para que los chicos puedan volver a las aulas, tengan clases regulares y presenciales, siempre cumpliendo los respectivos cuidados y protocolos”.