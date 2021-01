El gobierno de la provincia de Chubut está atravesando una profunda crisis institucional desde hace años, donde la legitimidad moral y credibilidad de sus instituciones y funcionarios se deterioran cada vez más. Esto se observa claramente en los últimos sondeos de opinión publicados en los principales medios gráficos a nivel nacional y, claramente, en el descontento y el reclamo social permanente que son de público conocimiento.



Dentro de una amplia agenda que requiere la atención de los Chubutenses, se encuentra la promoción por parte del ejecutivo de distintos candidatos para el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Estas decisiones son muy importantes para todos nosotros, y los chubutenses merecemos que se conozcan de primera mano y se debatan entre otras cosas la idoneidad, capacidad y, sobre todo, la legitimidad moral de los candidatos para un cargo de tal importancia.



Existen sobrados casos en nuestra provincia y en otras jurisdicciones, donde por amiguísimos o acuerdos políticos, llegan a lugares estratégicos personas que carecen de idoneidad, capacidad y moralidad, o que responden a intereses mezquinos, deteriorando cada vez más la calidad institucional de los distintos poderes del Estado. Casos de nepotismo, corrupción, o vínculos con el narcotráfico, como quedó demostrado recientemente en la provincia de Santa Fe entre otros alarmantes ejemplos que lamentablemente no son pocos.



En esta oportunidad, sería un buen ejercicio democrático abrir el debate de cara a la ciudadanía, y que cada candidato propuesto pueda exponer públicamente sobre su trayectoria y sea sometido al debate.



La justicia no estuvo ajena a la crisis que se vive en el ejecutivo y legislativo provincial, donde el propio gobierno ha cumplido con algo tan básico como el pago de sus haberes. El reclamo por parte del poder judicial, es tan legítimo como el de los docentes, los trabajadores de la salud, los jubilados o cualquier trabajador público. Por lo tanto, uno de los temas a debatir también debería ser la eficiencia a la hora de manejar los recursos públicos, que son de todos los chubutenses y financian a los tres poderes.



En nuestra provincia tenemos la oportunidad de que el gobierno dé la cara, sea más transparente, y recupere la confianza de la ciudadanía. Los candidatos a la máxima magistratura provincial deben ser evaluados por los ciudadanos de a pie. Por lo que más allá de este caso en particular, este objetivo debería ser una propuesta permanente para mejorar la calidad de nuestras instituciones