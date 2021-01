El secretario general de la regional Oeste de ATECh, Martín Pena, cuestionó el protocolo para la vuelta a clases presenciales y advirtió que la reunión del jueves con la ministra de Educación, Florencia Perata, y el ministro de Salud, Fabián Puratich "no era lo que necesitábamos".

"Nosotros hace más de 10 días estamos pidiendo una reunión referida a las paritarias y todo nuestro pliego de reclamos, no es la del jueves. Si bien entendemos que el protocolo es necesario porque en algún momento hay que volver a la escuela, no es lo que nosotros necesitábamos", consideró el sindicalista. "En base a la reunión hay algunas cuestiones de lo que se estuvo charlando donde desde el propio gobierno hay una especie de necesidad de decir que todo está bien y ordenado para que empiece", sostuvo.

Pena afirmó que "el protocolo es de imposible aplicación, hay cuestiones que el gobierno propone porque toma protocolos de otros lugares o el protocolo nacional pero en este lugar es de casi nula aplicación". "Uno de los ejemplos es la bimodalidad, donde habla de grupos separados. Por ejemplo el segundo grado de la escuela 159 va a estar desdoblado en dos grupos de 15 chicos, uno va a estar 3 días en el aula, el otro va a estar 2 días en el aula, y así todas las semanas va a ir rotando. En secundaria eso no se puede hacer, no tenés grupos desdoblados porque tenés horas cátedra, grupos muy reducidos. Es inaplicable", planteó. "También es inaplicable la bimodalidad porque en muchos lugares no hay conectividad", agregó.

"Nos preocupa que hay un relato que dice que está todo bien, que va a haber clases, que el protocolo está perfecto y estamos bárbaro en el tema pandemia, pero cuando miramos alrededor la realidad es otra", indicó el dirigente de ATECh. En el mismo sentido, aseguró: "En algunas escuelas se hicieron algunos arreglos, en otras no se hizo nada, eso es una problemática".

De todas formas, resaltó que "nosotros estamos convencidos de que tienen que empezar las clases, ya llevamos tres años con discontinuidad de clases. Los chicos están en situación de una catástrofe educativa. La pandemia trajo una catástrofe educativa y en Chubut llevamos 3 años, pero el gobierno no toma las definiciones que tiene que tomar. Si a eso le agregamos lo edilicio, que el transporte no se regularizó, tampoco las partidas y tampoco se regularizaron los salarios".

"Queremos que haya clases, nuestros alumnos merecen que haya clases, la sociedad merece que las escuelas estén abiertas y los trabajadores merecen estar en las aulas, pero el responsable de poner estas cosas al día es el gobierno provincial", aseveró Pena.