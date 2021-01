4 móviles de Bomberos y 21 voluntarios combatieron el fuego entre Esquel y Trevelin

Cristian Millalonco dio detalles de la intervención de Bomberos Voluntarios, junto a otras fuerzas especializadas, en el incendio que ocurrió ayer en la ruta 259 entre Esquel y Trevelin, en jurisdicción del pueblo del molino.

Indicó que "fuimos convocados por Bomberos de Trevelin por un incendio en la jurisdicción de ellos, en la zona conocida como la planicie. Desde acá se observaba una columna de humo y tomamos dimensión de lo importante que era el incendio". "Visto eso se convocó al personal, se armaron dos dotaciones y se salió al lugar con una autobomba con 5 voluntarios y una cisterna con 2 voluntarios. En un principio cuando el incendio fue tomando magnitud con el correr de las horas se llevaron dos móviles más. Fueron 21 voluntarios con un relevo en una de las dotaciones", detalló.

"En el mismo momento surgió otro incendio donde se afectó otra autobomba con 8 voluntarios. Eso comenzó a las 16 horas y el trabajo duró hasta las 23 horas cuando regresó el último camión al cuartel".

El fuego afectó pastizales, matorrales y arbustos. "El viento en las primeras dos horas desde el inicio fue dándole una dirección y una velocidad importante porque era todo material fino, pastizal de hasta 50 o 60 centímetros y altura de llama en algunas partes de 4, 5 metros donde agarraba combustible un poco más compactado. En esos casos esperamos que avance a zonas más accesibles para el trabajo nuestro", explicó.

"Antes de que caiga la noche estaba circunscripto, es decir tenía gente en todo el perímetro trabajando, autobombas, 5 o 6 camiones cisterna de Bomberos y municipalidades de Esquel y Trevelin, máquinas motoniveladoras que hicieron una faja cortafuego en todo el perímetro y 21:30-22 estaba circunscripto", remarcó Millalonco.

"Hoy sigue trabajando la gente de la Brigada de provincia en la eliminación de puntos calientes para dar un control definitivo. En sí el incendio ya no tiene un avance fuerte".

Complicado por el viento, más aún considerando que se abastece en el Aeropuerto donde suele soplar más fuerte, colaboró el avión hidrante del Servicio Nacional de Manejo del Fuego: "Hizo lanzamientos en algunos puntos donde se requería porque estaba complicado para entrar con gente al lugar".

Las causas que dieron inicio al foco ígneo no se conocen, pero Cristian Millalonco advirtió: "Nosotros estimamos que el 80% de los incendios son intencionales, obviamente no podemos asegurar que sea así porque este incendio no es jurisdicción de Bomberos de Esquel. Si la gente de la estancia hace algún reclamo judicial va a determinar la gente de la brigada". "También tenemos muchos incendios en Esquel por descuidos de la gente que se pone a quemar basura y en esta época donde el pastizal está muy crecido, el combustible muy seco, se expande el fuego fuera de lo que está controlado para ellos, esos incendios son bastante peligrosos porque por lo general son muy cerca de las viviendas", agregó.