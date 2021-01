El director del Área Programática, Roberto Alonso, habló sobre el cierre de la Unidad Terapia Intensiva (UTI) de la Clínica Modelo, única del sector privado en Esquel. Esto fue denunciado como una "decisión empresarial" por parte del Sindicato de Salud Pública (SiSaP).

"La idea de la terapia de la Clínica Modelo era la asistencia de los pacientes que requerían UTI que no eran Covid positivo", explicó Alonso. Sin embargo, dijo que cerró "en diciembre por refacciones": "Se mantiene cerrada al día de la fecha, pero hace unos minutos estuve hablando con el director de la Clínica, el doctor Catena. que manifiesta la necesidad de recurso humano para poder darle apertura".

"Faltaría el recurso humano médico para darle apertura. Vamos a tratar de ver si se puede solucionar esta situación. Tenemos que trabajar en conjunto a ver si podemos conseguir un recurso para dar la apertura de la UTI".

En cuanto al sector público, señaló que continúa colapsado por pacientes con coronavirus: "La terapia está completa y hay muchas internaciones de pacientes Covid en sala de clínica médica, como así también en hospitales rurales, pero no todos los hospitales tienen la estructura edilicia para poder absorber internaciones de pacientes Covid porque no tienen una sala de aislamiento en condiciones". "Muchos pacientes que solo requieren internación con oxígeno pero no una terapia son derivados al Hospital de Esquel para dar la respuesta que el hospital rural no puede dar", resaltó.

En cuanto a las demás clínicas privadas, advirtió: "No tienen terapia, pueden hacer internación general pero de pacientes que no sean Covid y que no requieran Terapia Intensiva".

Sobre la reapertura de la UTI de la clínica Modelo, indicó: "Tenés que tener por lo menos 4-5 médicos para tener una guardia activa y cubrir un servicio de forma eficiente, pero con 2 o 3 médicos pueden reactivarla. Vamos a tratar de trabajar en conjunto y vamos a salir en la búsqueda de algún recurso que pueda estar disponible para la terapia de la Modelo".