Según el pronóstico de The Weather Channel, este jueves 28 de enero en Esquel comenzará una mejoría de las condiciones climáticas.

La máxima se ubicará en 17° C y la mínima rondará los 7° C. El cielo estará parcialmente cubierto, pero ya no se esperan lluvias.

Mañana la máxima volvería a superar los 20 grados en la ciudad y a pesar de que el domingo podría volver el agua, se vendrá una nueva semana con días calurosos.