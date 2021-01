La obra fallida para crear la red de agua potable que posibilita a los vecinos de Alto Rio Percy acceder a este servicio básico, es la postal más ilustrativa de las prioridades del actual gobierno y de como -con los fondos públicos que se precian cuidar- ni resuelven las carencias de los más necesitados ni tampoco cumplen con lo que se comprometen y anuncian.

En el año 2016, el intendente, Sergio Ongarato, recién elegido en ese entonces con la promesa de llevan adelante un “Cambio”, junto a su ex Secretario de Obras Publicas y hoy presidente del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, Alejandro Wengier, anunciaban que construirían una red de agua para llegar a las partes más altas posibles del Alto Río Percy.

La obra se realizaría con los fondos del bono de endeudamiento que tomó la provincia y colocó en los mercados financieros internacionales.

Parte del dinero de ese fondo se dedicó al llamado “embellecimiento del centro de la ciudad”, obra concluida hace mucho, donde nunca se pidió a los frentistas el más mínimo compromiso ni aporte, algo factible y que hubiera redundado en obras para necesidades más prioritarias.

En cuanto a la obra del Alto Río Percy, las justificaciones de por qué no se termina luego de tantos años anunciada, son tan absurdas que van desde responsabilizar a un funcionario u otro del mismo gobierno que los pone en ejercicio, culpar a cada invierno desde entonces hasta la fecha, entre otras múltiples “razones” que no se sabe si en realidad se dicen por incapacidad o por menospreciar el nivel de entendimiento de quien escucha. “Los fondos están”, esto se afirma como si fuera garantía de algo, faltara más que hubieran desaparecido; con los fondos guardados los habitantes del Percy no resuelven nada. Menos chamuyo y más empatía tal vez andaría mejor.

El gobierno es uno solo, la ineptitud de los funcionarios se paga con dinero público, que también paga los sueldos de la incapacidad y la falta de compromiso ante las verdaderas necesidades de aquellos que, para visitarlos, como es este caso, si se quiere hacerlo hay que llegar mediante un camino en pésimo estado ahora en verano, ni se diga en invierno donde las complicaciones son mucho mayores.

Si bien es cierto que el turismo rural ha sido de lo más buscado y preferido por quienes se animan a viajar en tiempos de pandemia y que, tal como en teoría manifiesta el Secretario de esa área municipal en cuanto a que este tipo de actividad “es una fuente de ingreso genuino” , es vergonzoso que se siga hablando de los “bucólicos” paseos que se pueden hacer en el lugar cuando no existen las condiciones básicas y mínimas para que la mayoría tengan agua y los que visiten este hermoso paraje, accedan a un baño.

Los habitantes del Percy han intentado mucho sacar adelante su lugar de vida, desde jóvenes que se animaron años atrás a apostar por vistas guiadas a su comuna y nunca tuvieron el más mínimo apoyo, también inversiones de pobladores a las que tampoco se les dio mayor importancia, hasta reclamar -con paciencia y credulidad llegando al cansancio- de lo que se les prometió y nunca se hizo.

Nada de esto parece importar. Ya estos mismos funcionarios están en campaña para seguir en la función pública cuando de nuevo se llame a elecciones en el año 2023.

CHISTECITO DE YAPA

-José ¡que felices éramos hace 20 años!

-Pero mi amor… hace 20 años no nos conocíamos…

-Ese es el punto, cariño…