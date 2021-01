La Subcomisario Natalia Pichaud se hizo cargo esta semana de la Policía Comunitaria. Anteriormente se desempeñaba como jefa de la Comisaría de la Mujer.

En este sentido, destacó el trabajo en la calle que hace esta institución: "Siempre es bueno tener nuevos horizontes, en esta función no me había desempeñado si bien estuve a cargo de personal unos meses en 2019, no había trabajado de lleno ni en terreno como trabaja esta policía comunitaria".

"El trabajo es de proximidad, aquí trabajan todas mujeres que es una casualidad en realidad. Salen a recorrer los barrios y hay personal muy capacitado con muchos años de experiencia que conocen las vulnerabilidades de las familias", explicó. Asimismo, señaló que "se colabora con instituciones, asociaciones vecinales, se trata de hacer un trabajo mancomunado, con organismos municipales, se colabora con actividades del Día del Niño, del Adulto Mayor, que lo ha coartado esta pandemia. Esperamos retomar estas cuestiones este año".

Entre las tareas que realiza la Comunitaria, Pichaud remarcó que esta semana "el miércoles y hoy viernes colaboraron en la Parroquia Santa María de los Ángeles de la Prelatura Esquel de Cáritas. Estuvieron ayudando con la organización de entrega de los bolsones de alimentos". "A través del trabajo de terreno de ellas se logró hacer llegar esta colaboración a personas que no tenían conocimiento y estaban en situación de vulneración", destacó.

"Tienen un relevamiento de las personas que en los barrios atraviesan estas necesidades. Tiene que ver con el trabajo en terreno y proximidad, el conocimiento del vecino".

¿Cuándo toma intervención la Policía Comunitaria? Al respecto, aclaró que no ocurre cuando hay un delito, sino "en los conflictos llamados contravencionales, entre vecinos o en las familias. Si bien puede surgir una intervención de la Comisaría de la Mujer cuando hay violencia de género, o contra menores o adultos mayores, las chicas trabajan en brindarles herramientas". "La Comisaría de la Mujer espera la denuncia, la Comunitaria trabaja en acercarle al vecino herramientas o un trabajo tal vez más preventivo. Siempre tenemos una acción coordinada con la Comisaría de la Mujer", detalló.

En el mismo sentido, indicó: "Si tenemos conocimiento de alguna persona que pueda estar siendo víctima lo que hacemos es algún tipo de relevamiento, se puede llegar a hacer algún tipo de informe para que Comisaría de la Mujer pueda intervenir".