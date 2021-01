Moda: tendencia en calzado de verano

El calorcito y los días más largos dan comienzo a la nueva temporada verano 2020/21, que viene de la mano de nuevas tendencias en moda y calzado que seguro te van a encantar.

Sandalias planas

Las sandalias planas serán las protagonistas de los días de calor. Además de ser muy cómodas, se adaptan a todos los looks de verano, desde shorts, monos, vestiditos hasta faldas midi. Hay un sinfín de variedades y todas serán aceptables: los tradicionales zuecos de una sola tira ancha, sandalias cubiertas de tiras finitas, con grandes hebillas, atadas en el talón, etc. Si preferís los modelos con un poco de plataforma, no te pueden faltar aquellas cubiertas con sisal o yute.

El yute será la estrella de esta temporada.

Tendencia ugly

La tendencia ugly sigue apareciendo en esta temporada de la mano de las “ugly sandals” también conocidas como dady sandals o sporty sandals-un calzado que combina la comodidad de una suela deportiva con la frescura de una sandalia de tiras. Una combinación de confort y diseño que está siendo furor. Se llevan muy bien con vestidos y estampados de verano, ya que cuánto más contraste tenga tu outfit, más trendy será.

Transparencias

Ya vimos en el invierno algo de esta tendencia y este verano llega con más fuerza. Los materiales como acrílicos y plásticos en detalles de tacos, tiras y empeines, dan la sensación de que el pie está “al desnudo” y transforman el calzado en un ítem súper trendy, sobre todo para completar un look de noche. ¡Animate!

Texanas

¡Nada de guardar las texanas cortas que te compraste en el invierno! Ahora en verano vas a seguir usándolas. Esta temporada vamos a seguir viendo estas botitas que amamos en el invierno por su comodidad y versatilidad para combinarlas con cualquier outfit. Aparecen en colores más claros como nude, blanco o suela con detalles calados y destalonados, que le dan el toque estival. Son ideales

Para armar un outfit de noche.

Zapatillas urbanas

Ya lo sabemos, las zapatillas llegaron para combinarse con todos los estilos de la temporada. Zapatillas blancas, con detalles de estampado reptil, ugly shoes, sneakers o las clásicas de lona, todas están permitidas y las vas a ver por todos lados en las calles.

Y como digo siempre, recuerden que son sin límite de edad!