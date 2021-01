Participación de la Facultad de Ciencias Jurídicas por el fallecimiento del Dr. Magallanes

La comunidad universitaria de la facultad se acongoja ante la partida de un docente comprometido con la enseñanza universitaria, gran persona. El Dr. Magallanes desde los inicios de la FCJ ha demostrado no solo en el ámbito académico su calidad humana y profesional sino por fuera de ella acompañando a los noveles graduados de la misma, ofreciéndole consejo para desarrollar las labores propias del ejercicio profesional de la Abogacía, en los ámbitos tribunalicios. Ante esta situacion irreparable de su desaparición fisica, no podemos dejar de destacar su enorme compromiso con la Facultad de Ciencias Juridicas, nos quedará eternamente su legado, sus enseñanzas, las palabras de aliento hacia los alumnos que debian rendir, su gran vocación por la justicia, siempre enseñando los principios éticos no solo de la abogacia sino como principios rectores de la conducta humana en nuestras relaciones, rogamos que sus familiares y amigos logren encontrar consuelo ante esta muy lamentable perdida. Las autoridades, personal administrativo, docentes, graduados y alumnos saludamos y acompañamos a sus seres queridos.