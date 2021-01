UNPSJB: "Hubo una suerte de pacto tácito para que no se perdiera un minuto de clases"

El Licenciado Carlos Baroli, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, analizó el 2020 que pasó en materia educativa y qué se espera para el 2021.

En este sentido, indicó: "Las facultades que tenemos menos peso de trabajos prácticos, de laboratorio y salidas a campo nos pudimos acomodar a la virtualidad, fue muy laborioso sobre todo en el primer cuatrimestre, sobre todo en un marco de incertidumbre. Creíamos que era inminente la vuelta a la presencialidad y eso se iba postergando". De todas formas, valoró: "Hubo una suerte de pacto tácito entre todos para que no se perdiera un minuto de clases, que los estudiantes no se vieran perjudicados en su regularidad por las condiciones atípicas del dictado".

"Creo que se logró constituir un año atípico y anormal pero en el que los estudiantes que pudieron acompañar con los nuevos dispositivos pudieron aprobar las materias, acreditarlas, dar exámenes finales con todas las particularidades de que sea virtual", remarcó Baroli. "En la crisis nos pudimos manejar razonablemente bien", sostuvo.

Lamentó que "la mayor merma se notó en los ingresantes, que ya venían con una escolaridad bastante compleja en los últimos ciclos lectivos". "Son estudiantes que eligieron la presencialidad y tuvieron que migrar obligadamente a la virtualidad. A muchos se les hizo muy dificultoso y notamos un desgano superior al tradicional que lamentamos mucho", puntualizó.

"Esperamos que esos chicos y chicas vuelvan en 2021 teniendo una idea más clara de cómo son las cosas y se sientan bien tratados por la Universidad".

Fueron variadas las situaciones que impidieron a algunos alumnos proseguir los estudios en la virtualidad, entre ellas laborales o familiares. Para ellos, Baroli subrayó: "El mensaje es que no le den por perdido, es una buena reflexión pensar que no son incapacidades personales sino cuestiones estructurales que atravesaron a la humanidad en el 2020". "Que no sean concluyentes en el punto de 'la universidad no es para mí, en el 2020 no fue para mí pero está abierta y puedo volver a intentarlo. Que le den a la institución y su posibilidad de estudiar otra oportunidad", agregó.

Claro que de cara al ciclo lectivo 2021 continúa habiendo grandes interrogantes y ya se anticipa que puede haber un comienzo atravesado, al menos en parte, por la virtualidad. En este contexto de pandemia que no permite proyectar a largo plazo y todo se analiza día a día, la UNPSJB tiene muchos anotados en varias carreras y el profesor lo puso en valor, a pesar de que traiga mayores desafíos organizativos: "Esos problemas queremos tener, tener muchos inscriptos y que el problema sea cómo nos organizamos para brindar los servicios de la mejor manera".