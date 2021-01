El epidemiólogo del Área Programática Esquel, Dr. Emiliano Biondo habló de la situación epidemiológica en Esquel luego de haberse declarado la circulación comunitaria de Covid-19 en toda la región.

"Estamos en una situación bastante compleja y están sucediendo los fallecimientos. La situación es compleja y en ascenso", expresó Biondo.

Además sobre la recomendación de retroceder fase, explicó: "Esta historia de la restricción en cuanto a las medidas lo han manifestado el intendente el ministro de salud, de no volver hacia atrás en las actividades. Nosotros hicimos las sugerencias técnicas y las decisiones están a la vista. Ahora pedimos la colaboración a la comunidad de que se realicen los testeos y cumplan el aislamiento cuando se le indica a los casos y sus contactos. Aparecieron brotes en instituciones privadas como la Unidad 14, hogar de ancianos. Hay brotes que ponen en riesgo a los más vulnerables".

"Necesitamos cuando alguien tiene síntomas que lo detecte en forma precoz. Se puede consultar en cada hospital y les vana hacer testeos rápidos o un estudio más profundo si es necesario. Esa es la manera que tenemos ahora, pero no quita que la gente se siga cuidando. Si no nos cuidamos y no cumplimos las medidas básicas, la dispersión continúa y llegamos a ver a las personas fallecidas", cerró.