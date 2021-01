A través de un escrito enviado al Intendente Sergio Ongarato, con copia al Secretario de Gobierno Julio Ruíz y al Secretario Coordinador de Gestión y Finanzas, Matías Taccetta, la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo del Oeste del Chubut, solicitó a las autoridades mayores controles e igualdad de restricciones para los rubros.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. con el fin de solicitarle tenga a bien rever la aplicación de la resolución 1892/2020 , ya que consideramos la misma totalmente arbitraria y carente de criterio al establecer el cierre de algunos comercios y restricción horaria en otros, cuando a su vez han liberado la entrada y salida por la portada de personas con la sola creencia de que su declaración jurada de la aplicación es real, asimismo tampoco se controlan cargas, pasajeros de ómnibus ni de vuelos arribados a nuestra ciudad, por ende invitamos a Ud. a retrotraer la medida a sabiendas de que:



- La peligrosidad de contagio de covid está centrada en las reuniones sociales que NO SE CONTROLAN.

- El distanciamiento social en comercios y lugares públicos que NO SE CONTROLA.

- El seguimiento sanitario que consideramos deficiente tampoco SE CONTROLA.

- No hay coordinación con las ciudades vecinas para establecer un protocolo unilateral.

- Se somete al comercio interno a una medida restrictiva y de controles que no son exigidos a los que ingresan a nuestra ciudad.

En ningún momento de convocó a personal de Seguridad ni a Instituciones para que , desde una mesa de trabajo en conjunto salga un cronograma de medidas donde cada una de las partes expone , desde su lugar , alternativas en las medidas para que no sean tan nocivas para el funcionamiento de nuestra ciudad.

Observamos en medio de esta “ resolución “ la falta de controles para el cumplimiento de la misma, ya sea policial o municipal, puesto que las reuniones sociales igualmente se hicieron y el flujo de circulación a los distintos lugares de esparcimiento cercanos a nuestra ciudad fueron significativos no exigiéndoles a las persona ningún tipo de protocolo ni control.

Por esto y a pedido de varios comerciantes, algunos firmantes, es que solicitamos, una vez más estén a la altura de las circunstancias estableciendo mecanismos de control criteriosos y de carácter constructivo y no destructivo , para que logremos un equilibrio entre el cuidado de nuestra salud y el funcionamiento casi normal de la vida cotidiana.

Consideramos necesario la implementación de una restricción total de circulación desde las 23.30 Hs hasta las 6.00 Hs, con la participación de la fuerza pública , margen horario en el cuál se desarrollan las reuniones sociales , las que han sido el principal culpable de la escalada de infectados en nuestra ciudad , sin hablar, por supuesto del poco seguimiento de los casos positivos ante la falta de responsabilidad social.

Consideramos una irresponsabilidad total pretender recortes horarios y restricciones en algunos sectores cuando a otros se los deja al libre albedrio de funcionamiento desconociendo protocolos y conductas de responsabilidad social , las que nos han llevado al aumento significativo de casos covid.

Para concluir y no extendernos instamos a Ud. y a su equipo a apoyarse en la sociedad de Esquel y tener la deferencia de ESCUCHAR Y ACEPTAR ideas, opiniones y sugerencias que pueden ser adoptadas o no pero que siempre sean las resultantes de una reunión participativa y no las resultantes de un parecer que , en algunos casos , distan lejanamente de la realidad esquelense .



De darse el caso de que se implementen los controles pedimos corroborar fehacientemente QUE SE CUMPLAN ya que cuentan con el personal idóneo para tal tarea, asimismo solicitamos ,

rogamos y exigimos que los funcionarios estén a la altura de las circunstancias y no busquemos responsables porque en ésta realidad estamos todos y cada uno de nosotros con el papel que nos toca desempeñar.

NUEVAMENTE, nos ponemos a su disposición , rogando una decisión satisfactoria y criteriosa , aprovechamos la presente para saludarlo muy atte.