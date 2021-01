A.P Esquel: afirman que se actuó a destiempo y hay que volver a Fase 1

Con la suma diaria de casos positivos de Covid-19 en Esquel, hay preocupación en las autoridades sanitarias. Ayer el reporte oficial dio cuenta de 33 personas contagiadas de coronavirus, y los casos activos promedian los 350.



El epidemiológico Emiliano Biondo del Área Programática Esquel, en diálogo con los colegas de Jornada, calificó las medidas anunciadas el 30 de diciembre con vigencia hasta el 11 de enero, como “impresentables”.



Agregó que “se han tomado medidas a destiempo, y esto no se vuelve hacia atrás fácilmente”. En la misma dirección el médico en declaraciones a este diario sostuvo que “en este momento si se quiere volver al estado (sanitario) de noviembre, la única manera sería regresar a Fase 1 durante 30 días”.



De no actuar rápido, para Emiliano Biondo “seguiremos como el resto de la provincia, y empezaremos a acostumbrarnos a contar fallecidos”, y advirtió que “ya contamos los primeros 4; es muy grave lo que sucedió”, esto por la disparada de casos de Covid-19.



Para apoyar sus definiciones, el epidemiólogo puntualizo que “desde que abrieron el turismo el 15 de diciembre pasado, empezaron a ingresar infectados desde todos puntos de la provincia, sin ningún tipo de control y seguimiento”. Añadió que en promedio ingresaron 100 personas diarias de todos puntos.



Biondo consideró que la sociedad se descontroló al saber que no se tomaron medidas coherentes, y sugirió que sería muy pertinente una mirada desde un punto de vista sociológico.



Fuente: Jornada