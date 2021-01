El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, conversó esta mañana con Red43 y fue contundente en cuanto a su apreciación sobre las declaraciones que brindó el epidemiólogo del Área Programática, Emiliano Biondo, tildando de "impresentables" las medidas dispuestas por la municipalidad para contener el avance del coronavirus.

"Biondo ha hecho declaraciones temerarias y de una absoluta irresponsabilidad, no corresponden a un funcionario con la responsabilidad que tiene", remarcó Ongarato. "¿Qué van a hacer ahora le vecino con estas medidas? Son muy parecidas a las que pidió (Biondo) a fines de noviembre cuando no quería que entren turistas a nuestra cuidad o que se queden 7 días aislados en sus cabañas. Es impracticable, se lo dijimos y parece no haberlo entendido", continuó el mandatario municipal.

Ongarato dejó en claro que "hemos ayudado desde la Municipalidad con muchas acciones desde el principio". En este sentido, enumeró: "La información que se da desde el COEM a los vecinos, los controles de carga, todo lo que se hizo en la portada con los camioneros, en el Aeropuerto, la escuela 523, mandamos gente a hoteles y después desde Área Programática se los exceptuaba de ir a hoteles, se empezó a hacer el seguimiento telefónico de viajeros en aislamiento". "Contratamos una epidemióloga para ayudar en el tema, tomamos medidas restrictivas. La municipalidad con lo que le tocó hacer siempre acompañó lo que nos pidieron de Salud que es el principal responsable de contener la pandemia", agregó.

"La municipalidad pudo trabajar en lo que le toca que es generar medidas de distanciamiento social. Lo demás como el control de personas aisladas y los testeos es exclusiva responsabilidad de Salud y vemos que eso no se está haciendo, nos preocupa mucho".

Criticó que se haga cargar a la comunidad "con el peso de la pandemia: "Hay un sistema de salud que está en condiciones porque tienen 700 personas trabajando, esto me lo dijo el ministro, tienen recursos para hacer las cosas y no se hacen, lo único que han hecho es pedirle ayuda a la municipalidad y la hemos brindado en la medida de las posibilidades". "No podemos seguir haciendo notas periodísticas y conferencias de prensa cuando lo que tienen que hacer es trabajar. Vemos que no se trabaja bien, por el resultado de pocos testeos, que no se está haciendo el seguimiento de las personas aisladas y la provincia tiene los recursos para hacerlo". Insistió en algo que había planteado anteriormente: "El gobierno provincial tiene muchos empleados que no están yendo a trabajar por las medidas de la pandemia y que bien podrían convocarse como voluntarios para el seguimiento".

"Estas declaraciones generan una intranquilidad y una angustia innecesaria en la gente porque las medidas van a dar resultado, pero no podemos desde el área que tiene la mayor responsabilidad estar cargando toda la responsabilidad a una institución que no tiene en sus funciones el sostenimiento de la salud porque lo tiene la provincia", destacó Ongarato. "Tomé con mucho malestar estas declaraciones que se han hecho después de que el doctor Biondo volvió de sus vacaciones, porque en el momento más complejo el que más sabe en teoría del tema de la pandemia se fue a pasar las Fiestas en otro lugar dejándonos sin el acompañamiento técnico necesario", continuó el mandatario. Recordó que eso se dio "en un momento donde el jefe del Área Programática tuvo que aislarse por contacto estrecho".