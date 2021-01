El vicegobernador de la provincia de Chubut, Ricardo Sastre, participó ayer junto al ministro de Salud, Fabián Puratich, de la videoconferencia con el presidente Alberto Fernández en la que se evaluaron medidas sanitarias frente al aumento de casos de Covid.

La disposición más saliente que comenzará a regir mañana es la restricción para circular por la noche, en principio entre las 23 y las 6 aunque podría ser desde la medianoche. "Estamos preocupados por la cantidad de casos que se registraron en los últimos días. Si bien no se han ocupado todos los respiradores disponibles, no queremos llegar a una situación compleja", consideró Sastre en diálogo con Radio Chubut. "No creo que afecte demasiado el tema comercial", advirtió.

"No podemos permitir que nos pase lo que está pasando en Europa. Somos de los 8 países que está vacunando en estos momentos y en 60 días deberíamos tener a mayor parte de la población vacunada".

"El gobierno nacional va a emitir un decreto con la restricción horaria nocturna y mayores controles en el tránsito", indicó el vicegobernador que dejó en claro que "vamos a adherir seguramente en su totalidad a las medidas que adopte el gobierno central". "El compromiso es tener el decreto vigente a partir de hoy para que todas las provincias podamos adherir. El acuerdo es total, así que vamos a adherir", remarcó.