El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, resolvió dejar sin efecto la resolución que imponía varias restricciones a la circulación por el aumento de casos de Covid. El texto de la nueva disposición municipal indica que se ha notado una baja en los contagios y por ese motivo se eliminan limitaciones.

Sin embargo, la única medida prohibitiva tiene que ver con la restricción para circular entre la medianoche y las 6 de la mañana. En diálogo exclusivo de Red43, el mandatario municipa, que continúa aislado pero mañana podrá retomar sus actividades en el municipio, explicó: "Estuvimos analizando los datos de estos últimos días, del Plan Detectar y el área de Salud y vimos que hay números que me interesaron analizaron". "Veníamos con un promedio que entre el 28, 29 y 30 tuvimos 57 casos activos nuevos y en este momento los nuevos casos activos son 36, es un descenso importante y permitió que después de un análisis que hicimos estas últimas horas decidiéramos levantar algunas de las restricciones que tomamos a fin de año, dolorosas y que tanto afectaron comerciantes, gimnasios y el sector turístico", detalló.

"Los contagios que hubo en la semana de año nuevo han disminuido mucho. Queda como única restricción la circulación entre las 00 y las 6 horas".

Asimismo, Ongarato hizo hincapié en el comportamiento de la comunidad: "Esperamos que continúe el acompañamiento enorme que tuvieron los vecinos de Esquel, que nos permitió bajar las restricciones". En este sentido, advirtió: "Si vemos que hay otra vez un incremento muy grande de casos positivos vamos a tener que tomar medidas de este tipo, que no nos gustan".

"El aumento de casos era consecuencia de lo que pasó en Navidad y veíamos que en Año Nuevo iba a pasar lo mismo. Por eso tomamos esta decisión que como muchos dijeron fue inconsulta pero con asesoramiento de profesionales de la medicina decidimos tomarla", continuó. Se mostró optimista en que "no vamos a necesitar tomar otra vez una medida de esta índole porque una de las razones de los contagios fueron las fiestas de jóvenes en chacras o en el Parque Nacional".

"Hemos podido salir de esto. Veremos qué números manejamos en los próximos días y que el Hospital de Esquel esté en condiciones de atender".

Como en otras oportunidades, el intendente hizo el pedido a los vecinos, pero en especial a los jóvenes, para que "respeten los cuidados: "Esto no quiere decir que desapareció el Covid. Seguimos con este problema tan serio".

En otro orden de cosas, no descartó que se reglamenten sanciones para quienes incumplan el uso de barbijo, organicen reuniones sociales o no respeten los protocolos. Concejales opositores presentaron un proyecto de ordenanza al respecto, pero Ongarato reveló que hay otro del Ejecutivo: "Nosotros elevamos un proyecto al HCD con el tema de las multas a infractores de disposiciones del Covid. Esto no ha salido, ayer conversé con el presidente del Concejo para que haga la gestión con los demás concejales para ver si hay acuerdo y se puede llamar a una sesión extraordinaria, establecer alguna sanción y que el cumplimiento de estas normas sea más efectivo".

En cuanto a los comerciantes, que se ven muy aliviados por el levantamiento de las restricciones, señaló: "Supimos que esto iba a afectar muchísimo al sector gastronómico y turístico. Yo resistí muchísimas medidas que se proponían, como por ejemplo que los turistas tenían que venir con 7 días de aislamiento, algo que es impracticable. Esto cuando había 20 casos de Covid en toda la región, decíamos que no se puede afectar al principal sector productivo que tenemos que es el turismo". "Tomamos esta decisión porque la salud está primero pero siempre estamos mirando que este sector que es uno de los más castigados por las medidas de la pandemia este afectado lo menos posible. Cuando hubo que afectarlos lo hicimos con dolor y preocupación", insistió Ongarato.