Según el pronóstico de The Weather Channel, este jueves 7 de enero continuará la temperatura agradable en Esquel, aunque baja respecto a días anteriores.

La máxima se ubicará en 21° C y la mínima rondará los 6° C. El cielo estará mayormente despejado y no se descarta que el viento sea protagonista en algunos momentos de la jornada.

Mañana será un día similar pero el fin de semana desmejoran notablemente las condiciones.