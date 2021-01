En su visita a la ciudad de Esquel, el presidente del Partido Justicialista en Chubut, Carlos Linares, se refirió al proyecto de zonificación minera que el gobierno provincial mandó a la legislatura y, tal como lo habían anunciado mediante un comunicado, expresó la postura en contra.

"El PJ se opone claramente a esta ley. No solamente se opone, sino que pedimos el retiro de la misma. Hay un posicionamiento claro que ha planteado el partido, que aquel diputado que no acate lo que diga el partido, no puede pertenecer a las filas del mismo. En eso no vamos a ser grises y no podemos ir en contra de la voluntad popular", indicó Linares.

Además, el presidente del PJ agregó: "Yo quiero que una ley, sea la minera o cualquiera, sea debatida en serio. Todos sabemos lo que pasaron en las últimas sesiones, dejando una de las leyes más importantes que tendría la provincia de acá a 30 años, fijate el escándalo que se armó. No podemos ser cómplices de esto y el posicionamiento esta tomado. Después, no tuvieron las manos necesarias para poderlo votar. Vamos a seguir haciendo las fuerzas necesarias acompañando las medidas para que la ley sea retirada de la legislatura".