El hecho ocurrido en el Hospital Zonal "Dr. Andrés Isola" de Puerto Madryn, trascendió el pasado sábado. Allí, violentaron la puerta de la cámara de vacunación.

En este sentido, el Ministro de Salud, Fabián Puratich, remarcó que "fue terrible lo que pasó, inentendible. Hay pocas cosas que me enojan en esta vida y esto me enoja muchísimo. Gracias a Dios no hubo faltante de medicamentos ni de vacunas y la temperatura estaba bien".

“Este fue el segundo episodio en el mismo hospital. Ante esto se hizo la denuncia pertinente, se retiró en un pendrive toda la información de las cámaras de seguridad y se sumó a la denuncia anterior", expresó el funcionario provincial.

Vale recordar, que el pasado 9 de setiembre ocurrió un hecho similar donde se desconectó la cámara de frío y se perdieron cerca de 30 mil vacunas que había en el interior.

