El concejal Diego Austin, quien preside la comisión de transporte en el Concejo Deliberante, se refirió a la situación del transporte público de pasajeros en Esquel y adelantó que "tiene que estar resuelto en los próximos 15 días" el inicio del concurso de precios.

"Estuvimos reunidos con la Directora de Gobierno y la Secretaria de Hacienda. Hicimos las correcciones necesarias en lo que se había fallado. Quedamos en que la Secretaria de Hacienda evaluará y buscará las posibilidades que había. Son cosas simples, pero que conllevan una erogación importante de dinero", expresó Austin.

"Se hará el concurso de precios en el cual se va a invitar a las empresas que participaron y las que no lo hicieron a participar. Luego se verá cuál es la empresa ganadora del concurso. Estimamos que esta vez sí vamos a tener ofertas y las vamos a poder evaluar con tranquilidad", agregó el edil.

También informó que: "uno de los riesgos sería perder los subsidios tanto nacionales como provinciales. El subsidio provincial hay que reestructurarlo. Provincia hoy no llega a 350.000 pesos lo que aporta y la municipalidad estaba aportando unos 800.000".

"Depende del gobierno nacional, pero eso no alcanza. Por eso se necesitan subsidios del gobierno provincial y municipal".

Por otra parte, Austin dijo que el concurso "sería mucho más rápido, pero por poco tiempo. Estaríamos hablando de 24 meses con posibilidad de extenderlo por 12 meses para llamar a licitación. Esto era poco atractivo para algunas empresas. Lo estamos trabajando para que la empresa que se quede con el transporte, va a tener otro tipo de ponderación al momento de la licitación, va a tener más puntaje. Tres años no es poco tiempo. No es una inversión para salvar la necesidad, pero entendemos que no es una mala oferta".

Además, dijo que "necesitamos que se presenten las empresas de Esquel y las de afuera que estén interesadas en brindar el servicio".