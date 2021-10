Marcha y reclamo de estatales en el centro de Esquel

En el marco de la medida de fuerza que llevan adelante los trabajadores de la Salud, esta mañana en la ciudad de Esquel se realizó una movilización de distintos sectores estatales en pleno centro.

En la ocasión, el delegado seccional de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), destacó que "estamos volviendo a confluir las medidas en conjunto; un proceso de reconstrucción de la fuerza y unidad que supimos tener en 2018 y 2019. En este momento hay que rearmarse. Cuesta por la cantidad de responsabilidades pero de apoco generamos esta unidad".

Además, resaltó el acompañamiento a la marcha provincial desde la ciudad de Esquel y confirmó que en Educación se sigue con el paro y asambleas.

Fernando Macayo , representando al sector de la salud, confirmó que las medidas siguen hasta mañana viernes; "acompañamos la marcha provincial de Rawson; seguimos trabajando pero visibilizamos que no está nada bien la situación, con deudas desde 2019, cuestiones que no se cumplen estando firmadas; eso mas una recategorización que nos deben. Por eso visibilizamos conflicto; esto no es contra la comunidad... El gobierno provincial afecta a todos los estatales".

Por último Cristian Brugo, secretario Gremial del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCh), precisó que el conflicto lleva ya dos años y que el sector no tiene respuestas; no hay aumentos y que no se ha podido tener un dialogo con el Superior.