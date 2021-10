Antillanca “La verdadera reparación que necesitamos es con los trabajadores”

El día de ayer se presentó un proyecto de ley de “reparación histórica” que redunda en una compensación económica para la provincia, fue anunciado por el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni y será presentado en la cámara de diputados de nación a través de la diputada del oficialismo local la edil Rosa Muñoz.

Sobre el mencionado proyecto se expresó el candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad, César Antillanca “el gobernador anuncia con bombos y platillos la propuesta de un proyecto que recuperaría lo que nación le debe a la provincia, en un claro acto de campaña, aunque lo haya negado tres veces. No es casual que en momentos dónde tanto los trabajadores de la salud como de la educación reclaman una urgente recomposición salarial y avanzan con las medidas de lucha, el gobierno salga con un anuncio de este calibre. Para resolver el problema salarial, lo que hace falta es dejar de pagar deuda externa, y eso ni Massoni ni Linares están dispuestos a hacer; presentan este proyecto ante la llegada de Fernández a Comodoro Rivadavia dejando claro que no era tan gruesa la grieta, el compromiso de unos y otros es con el FMI; por eso hay que acompañar al Frente de Izquierda en nuestro camino al congreso”.

La joven referente del MST, Emilse Saavedra también comentó su punto de vista “que Arcioni diga que este es un <proyecto de los chubutenses> marca el rumbo que piensa seguir, ya vimos a Chubut Somos Todos mentir en campaña y sabemos que esta es una más. Un gobierno que paga deuda miente cuando dice que quiere recuperar plata para el pueblo, quiere recuperar sí pero para seguir priorizando al fondo monetario. Massoni habló durante toda su campaña sobre dos cuestiones: mano dura y coparticipación, mano dura para el pueblo y blandita para las empresas, coparticipación para reforzar el aparato represivo no para la salud. La cantidad de obras que se podrían hacer, sirven para graficar la mentira. No priorizan, como lo demuestran desde hace tiempo, a la educación ni a la salud en plena pandemia, por eso no les creemos. Es tiempo de fortalecer al Frente de Izquierda que viene de casi un 10% de votos en la provincia, al que desde el MST contribuimos enormemente”.