Parodi: "En la mitad del lago siento una falla, como que el avión se queda sin combustible"

El piloto Queque Parodi compartió en su canal de YouTube la experiencia en el accidente ocurrido en Lago Rosario el sábado pasado en horas de la tarde.

Comentó que iba acompañado por Pablo, el RT de los talleres que están habilitando. "Escuchamos que ninguno de los otros aviones había despegado y para hacer tiempo nos quedamos orbitando en el campo de tulipanes como 10 o 15 minutos. Me tenía que volver rápido. Les dije que me sigan para que hagan de guía a los demás aviones", expresó.

"Cuando estábamos en la mitad exacta del lago, siento una falla. Como que el avión se queda sin combustible y se me quiere a pagar. Cambio el tanque y me doy cuenta que no arranca. Muevo los magnetos para ver si tenía una falla eléctrica y el avión no arranca", continuó relatando Parodi.

Por su parte, Pablo el acompañante manifestó que "en un momento me avisa Queque que tiene una plantada de motor. Buscó un lugar para tirar el avión. Intentó reencender, hizo unos cambios y el avión no reencendió. El mejor lugar para aterrizarlo era el agua porque la orilla era de mucho bosque".

"Es una montaña llena de bosque y la otra costa puesta estaba muy lejos. Le comento a Pablito que se quede tranquilo, que tenía una falla de motor e iba a tirar el avión al agua, lo más cerca de la playa. Busqué perder la mayor velocidad posible. Me acuerdo de visualizar un lugar y cuando pongo el avión me aparece un muelle, lo tuvimos que esquivar y el avión se frenó casi sobre la superficie del agua hasta que se hundió", agregó Queque.

¿Cómo hicieron para sacar el avión? "Lo veo a Pablito hacer pie a 15 metros de la costa. Yo nadé hasta el avión, lo agarré del ala hasta que por suerte llegué a tocar yema con yema los dedos a Pablo hasta que hice pie y entre los dos lo llevamos hasta que las ruedas tocaron el fondo", explicó Parodi.

El relato completo: