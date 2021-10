Comerciantes de Esquel piden ser incluidos en el acuerdo entre Nación y la Coop16

Miembros de la Asociación de Comerciantes y Afines de Esquel hablaron este viernes de la posibilidad de quedar afuera del listado en el acuerdo entre la Secretaría de Energía de la Nación y la Cooperativa 16 de Octubre.

El presidente de la Asociación, Javier Comparada, comentó que presentaron un listado en tiempo y forma que les habían solicitado con los comerciantes que tuvieron problemas durante la cuarentena estricta el año pasado.

"Estaba listo para cuando se firme el convenio, todos los comerciantes se vieran favorecidos con una reducción de la tarifa eléctrica y ahora nos enteramos que probablemente se firme el convenio entre Nación y la Cooperativa y los comerciantes que presentamos no estarían en la lista", expresó Comparada.

Además, agregó que "el estado se tiene que hacer responsable de lo comprometido con este sector del comercio". "Mandamos un mensaje al intendente, al resto de los funcionarios y a Taccetta y Simieli que fueron quienes nos llamaron y gestionaron esto", continuó el presidente de la Asociación.

Por otra parte, aclaró: "Hay que tener en cuenta que el municipio no pone un solo peso porque viene financiado de Nación. Solo necesitamos la voluntad política, que lo firmen y que los comerciantes puedan tener la posibilidad de refinanciar esa deuda de marzo a diciembre de 2020 y después, por un acuerdo con el municipio se extendía hasta enero y febrero".

"Solicitamos que el intendente nos atienda. Si no nos atiende porque no le llega la comunicación y aparente no hay respuesta, el lunes no va a quedar otra alternativa que ir al municipio y manifestarlo de forma personal. Si llega a ser cierto que el martes está la Secretaría de Energía firmando el acuerdo, todos nosotros nos quedamos afuera".

A su vez, Damián Villanueva comentó: "Pedimos al municipio es una ayuda que viene del estado nacional y lo único que tiene que hacer es acompañar esa decisión de condonar la energía. No pedimos plata, pedimos que acompañe una política de orden nacional".

Por último, Mariano Mateos indicó: "Si no nos dan en una mano con esto, a nosotros se nos complica mucho porque vas generando deuda y todo tiene un límite. A mi me parece que se tienen que hacer cargo de lo que se comprometieron, porque dejamos de abonar ese dinero. Nos dijeron que no lo paguemos más porque esto iba a salir".

"Estuvimos 6 meses a delivery y con el delivery no pagamos ni la luz. Pedimos que el municipio ponga una firmita dando el okey por algo que ellos nos habían prometido", concluyó.