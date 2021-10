La canción -se considera el mayor éxito a nivel internacional de la artista- fue escrita por el cantante italiano Raffaele Riefoli (más conocido como Raf) junto a Giancarlo Bigazzi y Steve Piccolo. El tema fue lanzado en Italia en 1984 y ese mismo año fue versionado por Laura Branigan para su tercer disco, convirtiéndose en el sencillo principal del mismo. El cambio más relevante generado entre las versiones fue el paso de un gancho de teclado en la propuesta de Raf a un riff de guitarra para la versión de Branigan, así como un cambio en las voces, añadiéndose a esta última más elementos de percusión con un tono más agudo y repetitivo.



La canción se ha convertido en una de las definitorias de la década de 1980, con una serie de versiones grabadas posteriormente como la de Ricky Martin en 1993 o la de Kendra Erika en 2018. El tema narra las vivencias de la cantante en el mundo de la vida nocturna, cuyo encanto la tiene "viviendo solo por la noche", como un escenario idílico donde no hay control, en contraposición con el día, donde "nada importa".



Laura Branigan nació el 3 de julio de 1957 en la localidad de Brewster, ubicada al norte de Nueva York y, con solo 47 años, falleció en East Quogue el 26 de agosto de 2004. Estuvo nominada cuatro veces al Grammy, participó también en programas televisivos, como ‘CHiPs’ (‘Patrulla motorizada’), así como en las películas Mugsys girls y Backstage. Lanzó siete discos después de su álbum de debut Branigan, incluyendo Solitaire, Self Control, Power of love y How am I supposed to live without you, en coautoría con Michael Bolton. Solo en Estados Unidos la intérprete vendió más de 10 millones de copias.



Branigan era considerada una artista con gran talento por sus actuaciones en directo, donde era capaz de crear una profunda relación con sus fanáticos. “Aportaba sobre el escenario mucho más que solo su gran voz”, declararon su club de fans al conocerse su fallecimiento y agregaron “Nos dio sentido del humor, alegría, seriedad, simpatía y sobre todo amor”.





Letra en español de Self Control (Autocontrol)

Oh, la noche es mi mundo

Luz de la ciudad, niña pintada

En el dia nada importa

Es la noche la que adula

En la noche, sin control

A través de la pared, algo se está rompiendo

Vistiendo de blanco mientras caminas

Por la calle de mi alma

Tu tomas mi yo, tu tomas mi autocontrol

Me tienes viviendo solo por la noche

Antes de que llegue la mañana, la historia está contada

Tu tomas mi yo, tu tomas mi autocontrol

Otra noche, otro día pasa

Nunca me detengo a preguntarme por qué

Me ayudas a olvidarme de hacer mi papel

Tu tomas mi yo, tu tomas mi autocontrol

Yo, yo vivo entre las criaturas de la noche

No tengo la voluntad de intentar pelear

Contra un nuevo mañana

Así que supongo que lo creeré que el mañana nunca llega

Una noche segura, estoy viviendo en el bosque de mi sueño

(Tu tomas mi yo, tu tomas mi autocontrol)

Sé que la noche no es lo que parece

(Tu tomas mi yo, tu tomas mi autocontrol)

Debo creer en algo

Así que me haré creer que esta noche nunca se irá

(Tu tomas mi yo, tu tomas mi autocontrol)

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh)

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh)

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh)

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh)

Oh, la noche es mi mundo

Luz de la ciudad, niña pintada

En el dia nada importa

Es la noche la que adula

(Oh, la noche es mi mundo) tu tomas mi yo, tu tomas mi autocontrol

(Luz de la ciudad, chica pintada) me tienes viviendo solo por la noche

(En el día nada importa) antes de que llegue la mañana, se cuenta la historia

(Es la noche lo que adula) tu tomas mi yo, tu tomas mi autocontrol

Yo, yo vivo entre las criaturas de la noche

No tengo la voluntad de intentar pelear

Contra un nuevo mañana

Así que supongo que lo creeré que el mañana nunca se sabe

Una noche segura, estoy viviendo en el bosque de un sueño

Sé que la noche no es lo que parece

Debo creer en algo

Así que me haré creer que esta noche nunca se irá

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh)

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh)

(Oh-oh-oh)

Tomas mi yo, tomas mi autocontrol (oh-oh-oh)

Tomas mi yo, tomas mi autocontrol (oh-oh-oh)

Tomas mi yo, tomas mi autocontrol (oh-oh-oh)

Tomas mi yo, tomas mi autocontrol (oh-oh-oh)

Yo, yo vivo entre las criaturas de la noche

(Tu tomas mi yo, tu tomas mi autocontrol)

No tengo la voluntad de intentar pelear

(Tu tomas mi yo, tu tomas mi autocontrol)

Estoy viviendo en el bosque de mi sueño

(Tu tomas mi yo, tu tomas mi autocontrol)

Sé que la noche no es lo que parece

Este es mi mundo

Luz de la ciudad, niña pintada

Tomas mi yo, tomas mi autocontrol (oh-oh-oh)

Tomas mi yo, tomas mi autocontrol (oh-oh-oh)

Tomas mi yo, tomas mi autocontrol (oh-oh-oh)

Tomas mi yo, tomas mi autocontrol (oh-oh-oh)