El ministro de Salud y candidato a diputado nacional de Chubut Primero, Fabián Puratich, afirmó que el proyecto de Reparación Histórica "es fundamental y beneficia a todos".



Valoró la propuesta presentada por el gobernador Mariano Arcioni, y la legisladora nacional y actual candidata a senadora nacional, Rosa Muño, que apunta a lograr la restitución del porcentaje de coparticipación federal de impuestos que Chubut cedió a Nación hace 33 años.



En ese marco, señaló que "la provincia siempre fue solidaria pero hoy necesitamos recuperar eso para que podamos tener una mejor calidad de vida".

"Todos deberían apoyar este proyecto, porque beneficiará a la totalidad de la sociedad. Hay que avanzar en eso y tenemos que estar juntos para lograr que esto salga", recalcó.



Detalló que "ya se ha presentado en la Cámara de Diputados, y se espera que inicien las comisiones para comenzar a tratarlo". "Esto es una gran posibilidad de la provincia", agregó.



Puratich expresó que "lo voy a defender con uñas y dientes, porque es un gran proyecto, nuestra provincia ha sido solidaria hace muchísimo tiempo".

En ese sentido, manifestó que "es un proyecto que tiene un grado de perfección que es admirable, es brillante el trabajo que se hizo, va a ser beneficioso para Chubut".



Objetivo común



Por otro lado, sobre la ausencia de legisladores nacionales durante el acto de presentación de la propuesta, aseveró que "hubiera estado bueno que estén presentes porque esto es para beneficiar a la provincia a futuro".



"Lo toman como acto electoral porque no se presentaron, porque todos fueron invitados”.



“Tenemos que dejar de ser egoístas y pensar en conjunto, empezar a ver qué queremos para nuestra provincia".



De ese modo, señaló que "hay que ver el objetivo común, porque hablamos mucho de defender a Chubut pero tenemos que pensar qué queremos para los chubutenses".



Debate y propuestas



Sobre el debate de candidatos que organizó la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), y que se llevará a cabo en Comodoro Rivadavia, indicó que "voy a estar participando porque es importante juntarnos a debatir ideas".



"Espero que no sea una pelea, que haya ejes de trabajo, que podamos decir nuestras propuestas", manifestó.



Afirmó al respecto que "esta etapa de campaña tiene que centrarse en discutir ideas, propuestas. Debatir cómo vamos a seguir adelante".



El candidato a diputado nacional de Chubut Primero, señaló que "hay una grieta política nacional que se quiere poner dentro de la provincia. A mi no me importan ni Macri ni Cristina, me importa la provincia. Yo quiero darle beneficios a Chubut".



"Tenemos que entender que vamos a votar gente que va a defender a la provincia", concluyó.